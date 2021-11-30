Блинкен: США активно работают, чтобы помочь странам Африки с вакцинацией от ковида

РИГА, 30 ноября. /ТАСС/. США активно работают, чтобы помочь странам Африки с вакцинацией от ковида. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая во вторник на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Существует серьезный разрыв в охвате вакцинацией по всему миру. Особенно между США и Европой с одной стороны и странами Африки с другой, - сказал Блинкен. - В США и Европе охвачены 60-70% населения, в зависимости от того, кого вы учитываете. В Африке - примерно 14-15% или меньше".

"И мы очень активно работаем, чтобы устранить этот разрыв. США взяли на себя обязательство поставить свыше миллиарда доз вакцин <...>. Это будет сделано через Африканский союз, без политических условий и бесплатно", - добавил госсекретарь.