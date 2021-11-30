Правительство Японии сформирует рабочую группу из-за обнаружения омикрон-штамма

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение сформировать рабочую группу в связи с обнаружением в стране первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом во вторник сообщил журналистам министр здравоохранения, труда и благосостояния Сигэюки Гото.

"Для разработки и применения мер против распространения инфекции решено создать рабочую группу, ее возглавит генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно", - объявил Гото. Он также заявил, что власти Японии будут "работать над предотвращением возникновения паники среди населения путем предоставления достоверной информации об омикрон-штамме".

Кроме того, министр сообщил, что зараженный новым вариантом ранее был вакцинирован двумя дозами препарата против коронавируса. Между тем Гото не озвучил, какой именно вакциной был привит инфицированный.

Заражение омикрон-штаммом было во вторник обнаружено у прибывшего в Японию намибийского дипломата в возрасте от 30 до 40 лет. Он находится на карантине в медучреждении. У него диагностирована повышенная температура. Вместе с зараженным на борту самолета присутствовал 71 человек, они также были изолированы.

По причине распространения в мире омикрон-штамма Япония с 30 ноября на месяц отменила послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и вновь приостановила выдачу новых виз для граждан всех стран. Кроме того, Токио усилил карантинные требования для прибывающих из 23 стран и регионов. Трехдневный карантин в специальных учреждениях вводится для прибывающих из Австрии, Австралии, Бельгии, Дании, Франции, ФРГ, Чехии, а также Гонконга и канадской провинции Онтарио. Шестидневный карантин устанавливается для прибывающих из Великобритании, Израиля, Италии и Нидерландов. Кроме того, на десятидневный карантин будут направлять прибывающих из девяти африканских стран, включая Анголу, ЮАР, Зимбабве, Намибию.

С 28 декабря прошлого года в Японии был введен фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с распространением штаммов коронавируса. В настоящее время в страну могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в стране и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. Также въезд может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в "исключительных случаях", например по семейным обстоятельствам.