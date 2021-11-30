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В Волгоградской области план по вакцинации от коронавируса выполнили почти на 80%

Губернатор Андрей Бочаров заявил, что в регионе развернуто достаточное количество пунктов вакцинации

ВОЛГОГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции выросли за последний месяц в Волгоградской области. План выполнен почти на 80%, сообщил во вторник глава региона Андрей Бочаров на заседании Клинического совета.

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"В последний месяц темпы вакцинации выросли, и мы приближаемся к 80% от плана. Специалисты отмечают, что прослеживается зависимость между количеством вакцинированных жителей и снижением числа заболевших и госпитализированных пациентов. Поэтому еще раз обращаю внимание, что в Волгоградской области развернуто достаточное количество пунктов вакцинации, в наличии достаточное количество вакцины, и у каждого жителя есть все возможности, чтобы защитить себя, родных и близких людей от опасного заболевания", - цитирует пресс-служба губернатора.

На заседании Клинического совета волгоградские власти совместно с учеными на фоне распространения наиболее агрессивного штамма "омикрон" призвали ускорить темпы вакцинации. По информации главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, эффективность российских вакцин против омикрон-штамма будет сопоставима с эффективностью против штамма "дельта".

"Ключевая превентивная мера - это максимальный процент полной вакцинации населения и ревакцинация жителей - особенно это важно для представителей групп риска", - отметила главный внештатный специалист пульмонолог комитета здравоохранения Волгоградской области Вера Цома.

По данным оперштаба по Волгоградской области, в регионе выявлено около 118 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,5 тыс. человек. Всего с начала прививочной кампании первый этап иммунизации прошли более 1,2 млн человек, завершили вакцинацию более 1 млн человек. 

Теги
Бочаров, Андрей ИвановичВолгоградская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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