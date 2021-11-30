Рейс "Аэрофлота" Москва - Стамбул перенаправили в Анталью из-за погодных условий в регионе

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Рейс "Аэрофлота" SU2130 Москва - Стамбул был перенаправлен из аэропорта Стамбула, следует из данных онлайн табло аэропорта. Как следует из данных Flightradar24.com, самолет приземлился в Анталье.

"По погодным условиям", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В пресс-службе "Аэрофлота" ТАСС также уточнили, что вылет еще одного рейса будет перенесен.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Стамбула и, как следствие, ограничением пропускной способности аэропорта, изменено время вылета рейса SU2138 Стамбул - Шереметьево авиакомпании "Аэрофлот". Предварительно вылет запланирован в 17:35 мск", - отметили в компании.

В западном регионе Турции в течение дня продолжится сильный ветер, по данным метеорологов, порывы ветра в некоторых регионах могут достигать 33,3 м/с. Накануне в результате урагана погибли не менее шести человек.