Эксперт: депрессия развивается у каждого седьмого россиянина хотя бы раз в жизни

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Депрессия развивается у каждого седьмого человека в России хотя бы раз в жизни, сообщил во вторник профессор кафедры психиатрии и наркологии МГМУ им. Сеченова, доктор медицинских наук Юрий Сиволап.

"В России у нас происходит с ментальным здоровьем то же самое, что и во всем мире. Самые частые психические расстройства - это депрессия, тревога и нарушения сна. Депрессия развивается у каждого седьмого человека хотя бы один раз в жизни", - сказал он на пресс-конференции.

Сиволап отметил, что депрессия может стать причиной существенного роста преждевременной смертности. Также он добавил, что депрессия занимает четвертое место среди всех причин нетрудоспособности. По словам Сиволапа, своевременная диагностика этого расстройства позволит избежать негативных последствий.

"Если мы депрессию вовремя распознали, если пациент получил лечение, значит не наступит структурных изменений мозга, необратимые изменения в морфологии мозга, значит будут лучше протекать, с более благоприятным исходом", - сказал он на пресс-конференции.

Врач также призвал не бояться антидепрессантов. "Бояться антидепрессантов совершенно не следует, хотя существуют, порой даже во врачебной среде, представления, что нельзя сажать на антидепрессанты. Но антидепрессанты <...> просто не умеют вызывать зависимость в отличие от кокаина, героина или алкоголя", - добавил Сиволап.