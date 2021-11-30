На Украине Первомайский горсовет отказался менять русскоязычное название города

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты Первомайского городского совета Николаевской области отказались от идеи уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя об изменении русскоязычного названия города. Об этом сообщается в письме депутатов на имя Креминя, которое опубликовало во вторник украинское здание "Страна".

"Рассмотрели ваше обращение "О приведении названия города Первомайск в соответствие с правописанием и стандартами украинского языка". <...> Обратили внимание на то, что украинские словари не запрещают существование и употребление в украинском языке слов "первый" и "май"... Считаем нецелесообразным переименовывать наш родной город", - отмечается в документе.

При этом депутаты указали, что существительное "май" в европейских языках - это название месяца. "Что касается "коммунистичности", то Международный день солидарности трудящихся - это не коммунистическое название", - подчеркивается в письме. В этот день, 1 мая 1886 года, начались демонстрации американских рабочих за свои права, и сейчас этот праздник отмечается в 142 странах, напомнили депутаты.

3 ноября Креминь предложил местным властям переименовать порядка 20 населенных пунктов Украины, которые "носят русскоязычные названия". По его словам, такие названия не отвечают нормам украинского языка. Омбудсмен считает целесообразным изменить, в частности, названия Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Охотничье и Луч, а также "русскоязычные названия" улиц, площадей и скверов в стране.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

Закон о госязыке

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском. К настоящему времени на государственный язык полностью переведены реклама, сфера обслуживания, здравоохранение и наука. С 16 июля на Украине вступили в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов для госслужащих на уровень владения государственным языком.

Следить за выполнением закона должен уполномоченный по защите государственного языка, а в регионах - его представители, а также общественники, которым надлежит фиксировать нарушения и сообщать о них в офис омбудсмена.