В Якутии ограничительные меры по борьбе с коронавирусом продлили до 15 января

ЯКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Ограничительные меры, направленные на недопущение распространения коронавируса, продлены в Якутии до 15 января, сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале.

Ранее ограничительные меры в республике были продлены до 30 ноября.

"В Якутии ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса продлены по 15 января 2022 года. Соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня, 30 ноября", - говорится в сообщении.

На территории республики продолжает действовать система допуска по QR-кодам вакцинированного или переболевшего, а также по медицинской справке о наличии медицинских противопоказаний с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов, в места массового скопления людей. Продолжает действовать режим самоизоляции по месту проживания для жителей старше 60 лет, не прошедших полный курс иммунизации, а также людей, имеющих хронические заболевания.

По информации оперштаба Якутии, первый компонент вакцины от ковида получили 477 256 человек, что составляет 66,6% от общего количества взрослого населения. Завершили курс вакцинации 429 339 человек. Ревакцинировано 60 829 человек.

В республике выявлено 70 467 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 63 102 человека, умерло 1 692.