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"Нежной кожей девушки Китая обязаны рису".
"Нежной кожей девушки Китая обязаны рису".
"Нежной кожей девушки Китая обязаны рису".
"Нежной кожей девушки Китая обязаны рису".
"Нежной кожей девушки Китая обязаны рису".

"Нежной кожей девушки Китая обязаны рису". Отрывок из книги о кулинарии Поднебесной

© Издательство ОГИ
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Тайны китайской кухни — что за этими словами? В издательстве ОГИ выходит путеводитель по миру лунных пряников, лапши омовения, каши восьми драгоценностей и огненных котлов — книга Андрея Кириллова "Кормление дракона".

Ставлю рис () на первое место в китайском рационе. Рис на протяжении столетий везли по Великому каналу из Южного Китая в Пекин, Северную столицу, где засыпали в казенные закрома. А уж потом это национальное достояние как-то делилось между благодарными подданными. Обычная для централизованных государств схема. В Пекине на Цяньхае (前海), "Переднем море" — одном из прудов в цепи водных артерий в пределах города, прежде были причалы для груженных рисом джонок, а в районе Хайюньцан (海云仓) еще можно увидеть зерновые лабазы, превращенные в рестораны и кафе. Утверждают, что своей нежной кожей девушки Восточного Китая обязаны рису. Ну, разумеется, в сочетании с мягким, влажным климатом, хорошей водой, шелковой, ласкающей тело одеждой, наконец, заботливыми родителями, сызмальства оберегающими дочек от тяжелого труда. Потом эти заботы передаются мужьям, готовым выполнять прихоти своих супруг. Кожа у девушек с восточного побережья, действительно, чудная. Первым среди блюд из риса следует назвать сифань (稀饭) — жидкую рисовую кашицу на воде, с которой начинается день миллионов китайцев. Замечу в скобках, что в отношении Поднебесной про "миллионы китайцев" можно говорить и писать в любом контексте — не ошибетесь.

Однако про рис. Помнится, во второй половине 80-х годов прошлого века в Советский Союз после долгого перерыва приехала делегация китайских журналистов. Денег на их пропитание было выделено более чем достаточно, и переводчику приходилось проявлять чудеса изобретательности, заказывая разные деликатесы, чтобы как-то эти средства израсходовать. При этом икру, балык члены делегации, все — люди старшего возраста — на дух не переносили. Переводчик старался как мог, но вскоре и его стало от севрюги тошнить. Приходилось увеличивать количество блюд. В общем, кормили, что называется, на убой. И оно сработало. Где-то к середине турне, на Украине, где народ тогда был более упитанным и в целом жил лучше, чем средний "советский человек", наши китайцы поскучнели, а дама, выполнявшая у них обязанности фотографа, стала чахнуть на глазах. После визита к доктору выяснилось, что слабые желудки дорогих гостей не справлялись с огромным количеством и, главное, высокой жирностью съедаемого. Несколько таблеток облегчили ситуацию, но окончательно устранить проблему помог сифань, который переводчик стал заказывать на кухнях по утрам. "Как, без молочка?" — ужасались повара.

"Ни капли. И ни грамма сахара", — сурово отвечал переводчик. Впрочем, у себя на родине китайцы добавляют кое-что в сифань. Обычно на завтрак выставляют набор весьма своеобразных, на взгляд иностранца, приправ, как то: мелко нарезанные чрезвычайно квашеные овощи, перебродивший соевый творог фужу (腐乳), сушеный снеток… Оказавшись в китайском отеле, можете попробовать, но с осторожностью, понемногу и уж точно не в первый день пребывания. Это сугубо национальные вкусовые добавки. А то знаете залихватскую манеру некоторых наших соотечественников: ну-ка, тащите все, что тут у вас по утрам полагается…

Кроме общеупотребимых бай мифань (白米饭; вареный белый рис) и сифань, рис по утрам едят в виде туань (; комочки), в бамбуке, в виде пельменей из рисовой муки, жареного гоба (锅巴), рисовой лапши. Вечно спешащая молодежь нередко предпочитает на западный манер рисовые хлопья фабричного производства. Шанхайцы, особенно те, кто постарше, употребляют или добавляют в другую еду перебродившую рисовую кашу цзюнян (酒酿), способствующую пищеварению. Сладковатая цзюнян встречается и в Пекине.

Кажущаяся простота некоторых рисовых кушаний обманчива. Вот, например, рисовые комочки — туань. Думаете, без затей наварил риса, наскоро налепил колобков и лопай? Нет, не так быстро. Прежде, чем обратиться в туань (это слово также означает "полная луна" и "полк" как воинская часть), рис должен пройти процесс начальной ферментации, то есть слегка забродить. А уж тогда лепите свои колобки.

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