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Путин 1 декабря посетит открывающийся дом культуры "ГЭС-2" в Москве

Центр начнет работу 4 декабря

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит 1 декабря открывающийся в Москве дом культуры "ГЭС-2". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Дом культуры "ГЭС-2" расположен в здании бывшей городской электростанции, открытой в 1907 году на Болотной набережной в центре столицы. Фонд V-A-C приобрел его в 2015 году. Историческое здание бывшей электростанции было отреставрировано по проекту архитектурного бюро Ренцо Пьяно.

Новое культурное пространство вмещает в себя кинотеатр и концертный зал, библиотеку, магазины, ресторан и кафе, детскую площадку, мастерские, выставочные залы и многое другое.

Как ранее сообщили ТАСС в фонде, новый центр начнет работу 4 декабря.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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