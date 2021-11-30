Власти ХМАО заявили, что порядка 10% посетителей общепита показывают чужие QR-коды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноября. /ТАСС/. Порядка 10% посетителей на входе в заведения общепита в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) показывают не свои QR-коды. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба во вторник директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Роман Генкель.

"Был вопрос по использованию нашего приложения в местах общепита Ugra-QR. Некоторую статистику могу привести, коллеги из департамента информационных технологий поделились. Более 170 тыс. посетителей уже проверено, выявляется порядка 10% людей, которые приходят и показывают чужие QR-коды", - сказал Генкель.

Как уточнил замгубернатора, планируется подготовить предложения, разработанные совместно с компетентными органами, как необходимо реагировать на подобные случаи.

Как отметила губернатор, бесплатно пройти ПЦР-тестирование можно в следующих случаях: если есть признаки острого простудного заболевания и при этом появляются симптомы ковида; когда нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел; при положительном экспресс-тесте на коронавирус, чтобы подтвердить диагноз.

Власти Югры ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса и не переболевших жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района с 22 ноября по 5 декабря. Они могут выходить из дома - на работу, в аптеку, детский сад, для экстренной помощи родственникам, в продовольственные магазины, но должны оформлять уведомления о нарушении самоизоляции в специальной системе "Цифровое уведомление", где следует указать свои паспортные данные, а также причину выхода.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. В регионе введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.