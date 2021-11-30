Археологи обнаружили расположение одного из древнейших острогов Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Ученые Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН с помощью геофизической разведки обнаружили точное месторасположение Чаусского острога, второго по древности острога на территории современной Новосибирской области, основанного в 1713 году, сообщил ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Андрей Бородовский в сюжете ютуб-канала НОЦ "Новая археология" Новосибирского государственного университета (НГУ).

"В этом полевом сезоне удалось локализовать место расположения Чаусского острога, это удалось благодаря использованию геофизических методов: электроразведки, георадара, и, по сути дела, у нас сейчас есть реальная зацепка, где разбивать раскопы и выявлять фортификационные сооружения Чаусского острога. Нужно сказать о том, что выявление месторасположения острога - одна из сложных археологических задач", - сказал он.

Он пояснил, что следующим этапом для исследователей будет поиск фортификационных сооружений острога. Пока учеными предварительно найдено возможное расположение западного рва и юго-западной башни. "В следующем полевом сезоне мы вскроем эти участки и уже относительно четко выявим их конфигурацию и общую структуру, которая скорее всего совпадет с тем планом, который был составлен в 1741 году", - уточнил ученый.

Бородовский отметил, что Чаусский острог - одно из мест, которое в настоящий момент перспективно для дальнейшего исследования, чтобы выявить его оставшиеся конструкции, и фактически превратить этот исторический объект в археологический памятник, а может быть даже реконструкции в будущем. По словам ученого, особенность Чаусского острога в том, что располагается в пойме Оби.

"Удобство подобного размещения заключалось в том, что население острога находилось постоянно около реки и было способно снабжать не только продуктами земледелия, но и продуктами рыбного промысла. Однако, нужно сказать, что паводки, которые случались на Оби с периодичностью два раза приводили к тому, что эта высокая дюна, на которой располагался острог оказывалась окружена водой. К концу XVIII века было решено этот острог перенести на более высокий участок, который собственно говоря в дальнейшем и стал развиваться уже как отдельный город Колывань, дав начало новому населенному пункту на территории Новосибирской области", - добавил археолог.