В Коми намерены внедрить модель Петербурга по выбору единого поставщика льготных лекарств

СЫКТЫВКАР, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Коми намерены в 2022 году использовать модель Санкт-Петербурга по выбору единого поставщика на поставку всего перечня льготных медикаментов в течение года. Это позволит избежать сбоев в поставках медикаментов, которые наблюдались в этом году, сообщил во вторник глава Коми Владимир Уйба.

"Я поручил министру изучить лучшие практики в стране, где нет таких перебоев [с поставками лекарств]. Хорошо работает Санкт-Петербург по обеспечению медикаментами, модель отработана с прокуратурой, со всеми правоохранительными органами. Они в начале года проводят конкурс на единого поставщика, который поставляет весь перечень льготных медикаментов на год, причем по графику <…>. Эту модель я обговорил с правоохранителями, ее нужно обязательно согласовать с прокуратурой, УФАСом, с муниципалитетами, чтобы вопросов не было <…>. Нам нужно найти такого [поставщика]", - сказал глава Коми в ходе своей прямой линии.

Как объяснил руководитель региона, сбои в поставках, в том числе и жизненно важных препаратов, происходили из-за того, что более половины льготных лекарств производится за рубежом, возникают очереди на поставки от зарубежных производителей. Кроме того, бывают случаи отмены конкурса из-за споров между поставщиками. Проводятся тысячи конкурсных процедур в год, один конкурс занимает два месяца.

"Единственный поставщик [в Санкт-Петербурге] утверждается после того, как цена в целом по контракту ниже, чем в прошлом году. За счет чего? В основном это либо производитель нескольких препаратов, либо очень крупный дистрибьютор, у которого свои цены значительно ниже рынка. И он может себе позволить такой контракт на 2-3% ниже по цене. Регион и жители ничего не теряют", - пояснил глава Коми.

Ранее, 24 ноября, Госсовет Коми утвердил бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, в нем расходы на льготные лекарства были увеличены дополнительно на 300 млн рублей и составили 1,7 млрд рублей на год. Это позволит полностью закрыть потребность в льготных медикаментах на год и избежать потрясений с поставками, отмечал ранее глава региона.