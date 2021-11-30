Верховный суд оставил в силе приговор фигурантам дела генерала СК Дрыманова о взятке

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Верховный суд во вторник оставил в силе приговор экс-главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко и бывшему руководителю управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексею Крамаренко, которые проходили по делу бывшего главы СК РФ по Москве Александра Дрыманова. Об этом ТАСС сообщила адвокат Крамаренко Елена Федулова.

"Суд незначительно снизил срок дополнительного наказания: он сократил запрет на работу по профессии после освобождения. В остальном решение осталось неизменным", - сказала она. По словам Федуловой, защита осужденных подаст кассацию в президиум Верховного суда.

Мосгорсуд 18 марта 2020 года приговорил Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Максименко по совокупности получил 14 лет лишения свободы, Крамаренко осужден на 10 лет лишения свободы.

Суд установил, что Дрыманов, его бывший первый заместитель Денис Никандров и Крамаренко входили в организованную преступную группировку, которую возглавлял Максименко. Они получили взятку в размере $1 млн от вора в законе Захария Калашова за содействие в освобождении из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Дрыманову также было предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составляет около 500 тыс. рублей. Ее он получил от Никандрова за продвижение по службе.