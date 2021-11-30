Штормовое предупреждение объявили в двух городах на Алтае из-за загрязнения воздуха

БАРНАУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания загрязнения в воздухе, установились в Алтайском крае, в связи с чем в Барнауле и Бийске объявили штормовое предупреждение, сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На 1 декабря 2021 года метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе Барнаула и Бийска. Уровень загрязнения ожидается повышенный. Объявлено штормовое предупреждение. В период с 15:00 (11:00 мск) 30 ноября до 15:00 (11:00 мск) 1 декабря на территории Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Аналогичные погодные условия установились и в Бийске: там повышенный уровень загрязнения объявлен на период с 16:00 (12:00) вторника до аналогичного времени среды.

Во вторник в Барнауле температура воздуха составляет минус 8 градусов.