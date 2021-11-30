Власти Испании решили ограничить авиасообщение с семью странами Африки из-за "омикрона"

МАДРИД, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Испании одобрило решение о введении ограничений на полеты в страну из семи африканских государств из-за появления штамма коронавируса "омикрон". Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Минздрава королевства.

"Совет министров одобрил во вторник соглашение, посредством которого устанавливаются исключительные меры для сдерживания распространения и заражения вариантом В. 1.1.529 ("омикрон") путем ограничения полетов между ЮАР, Ботсваной, Эсватини, Лесото, Мозамбиком, Намибией и Зимбабве и аэропортами Испании", - говорится в документе. Ограничения будут действовать со 2 по 15 декабря, однако могут быть продлены в зависимости от развития ситуации с распространением инфекции.

По решению властей, из семи государств Африки будут прибывать лишь рейсы, которые перевозят жителей Испании и Андорры, а также самолеты, совершающие временную остановку в аэропортах королевства. В таком случае пассажирам будет запрещено покидать транзитную зону.

К настоящему моменту в Испании был подтвержден лишь один случай заражения омикрон-штаммом коронавируса.