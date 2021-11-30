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Пандемия COVID-19

Еще у двух жителей Швеции выявили заражение "омикроном"

Инфицированные недавно вернулись из путешествия по Южной Африке и прошли тестирование менее недели назад

СТОКГОЛЬМ, 30 ноября. /ТАСС/. Шведские медики подтвердили у двух жителей Стокгольмского региона заражение омикрон-вариантом коронавируса. Как сообщило во вторник управление здравоохранения, инфицированные недавно вернулись из путешествия по Южной Африке и прошли тестирование менее недели назад.

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В понедельник омикрон-штамм был обнаружен во взятом чуть более недели назад образце от жителя южного региона Сконе, который также вернулся недавно с юга Африки.

С пятницы в связи с выявлением нового варианта коронавируса B.1.1.529 власти Швеции рекомендуют побывавшим в ЮАР и шести соседних странах сдать тест (даже в случае отсутствия симптомов). Также путешествующим советуют сдать новый тест через пять дней.

В расположенной через пролив Дании зафиксировано четыре случая заражения. "Все они связаны с туризмом в Южной Африке", - сообщил Государственный институт сыворотки. Власти Дании также ужесточили ограничения на поездку в ЮАР и шесть соседних стран, требуя от возвращающихся 10-дневной изоляции и сдачи ПЦР-теста даже при отсутствии симптомов.

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ШвецияДанияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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