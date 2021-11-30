Более 600 коек для пациентов с ковидом сокращено в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 30 ноября. /ТАСС/. Более чем на 600 коек сократился коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Архангельской области по сравнению с октябрем. Как сообщает пресс-служба администрации региона, в области постепенно восстанавливается объем плановой медицинской помощи.

"В Поморье сокращается объем коечного фонда, развернутого для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Эта мера позволит увеличить объем плановой медицинской помощи. Как сообщил глава регионального министерства здравоохранения Александр Герштанский, в настоящий момент в Поморье развернуто 2090 коек для лечения пациентов с COVID-19", - указано в сообщении.

В середине октября коечный фонд для заболевших COVID-19 в области составлял 2 708 мест. "В последнюю неделю мы отмечаем снижение числа заболевших, постепенно сворачиваем коечный фонд, - приводит пресс-служба слова Герштанского. - Число инфекционных коек будем сокращать максимально, чтобы дать возможность большему числу людей начать получать плановую медицинскую помощь в привычном режиме".

По информации регионального минздрава, темпы вакцинации в последнюю неделю несколько снизились. За прошедшие сутки от COVID-19 привились порядка трех тысяч человек. Среди трех тысяч человек, посетивших пункты вакцинации в минувшие сутки, 1974 человека - это те, кто прошел ревакцинацию. В конце октября в регионе за сутки прививались 4-5 тысяч человек, в середине октября число не превышало 600.

На 30 ноября, 470 844 жителя Архангельской области прошли первый этап вакцинации. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 414 713 человек.

С 11 октября доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или наличии медотвода от вакцинации. С 29 октября QR-коды требуются для посещения объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, при этом доля таких товаров должна составлять в ассортименте не менее 50%.