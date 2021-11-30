{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Уральские авиалинии" с 24 декабря запустят рейсы из Жуковского в Стамбул

На данный момент она не осуществляет полеты в крупнейший город Турции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 24 декабря запускает прямые рейсы из аэропорта Жуковский в Стамбул (Турция), они будут выполняться дважды в неделю, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Уральские авиалинии" запускают полеты в Стамбул из аэропорта Жуковский с 24 декабря, рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Билеты в продаже", - сказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что на данный момент она не осуществляет полеты в крупнейший город Турции. По данным с сайта Жуковского, у других авиаперевозчиков прямые рейсы из данного аэропорта в Стамбул также отсутствуют.

Теги
ТурцияРоссияСвердловская область
Пандемия COVID-19
Глава ВОЗ: меры стран по реагированию на омикрон-штамм должны быть соразмерны риску
Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что "несколько государств" вводят в ответ на омикрон-штамм "резкие, всеобъемлющие меры, которые не основаны на свидетельствах или же не являются эффективными сами по себе, и которые только усиливают неравенство"
Читать полностью