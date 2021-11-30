"Уральские авиалинии" с 24 декабря запустят рейсы из Жуковского в Стамбул

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 24 декабря запускает прямые рейсы из аэропорта Жуковский в Стамбул (Турция), они будут выполняться дважды в неделю, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Уральские авиалинии" запускают полеты в Стамбул из аэропорта Жуковский с 24 декабря, рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Билеты в продаже", - сказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что на данный момент она не осуществляет полеты в крупнейший город Турции. По данным с сайта Жуковского, у других авиаперевозчиков прямые рейсы из данного аэропорта в Стамбул также отсутствуют.