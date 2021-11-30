Власти Ставрополья хотят направить на оздоровительный детский отдых свыше 360 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены в 2022 году направить из регионального бюджета на оздоровительную летнюю кампанию для детей свыше 360 млн рублей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края по итогам внеочередного заседания правительства края, которое провел губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференции.

Рассмотрен проект изменений в краевое законодательство, которое регулирует организацию оздоровительного детского отдыха во время летних каникул. "Поправки направлены на расширение участия регионального бюджета в этих вопросах. <...> Так, в рамках реализации поправок уже в 2022 году из регионально бюджета на оздоровительную летнюю кампанию предполагается выделить свыше 360 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее расходы в этой части обеспечивались муниципалитетами. Ожидается, что теперь поправки помогут увеличить и объем, и стабильность финансирования. В частности, краевая казна возьмет на себя расходы, связанные с обеспечением питания детей в летних пришкольных и загородных лагерях. Кроме того, за счет края будут приобретаться путевки на отдых для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А также из краевых источников будут финансироваться зарплаты педагогических работников в таких учреждениях.

Подготовка и проведение летней детской оздоровительной кампании - это не только серьезная финансовая нагрузка, но и высокая ответственность, подчеркнул губернатор. "Речь идет о безопасности жизни и здоровья, о благополучии детей Ставрополья. Мы должны делать все, чтобы эта работа везде в крае велась безукоризненно, получала все необходимое обеспечение и самое пристальное внимание на всех уровнях управления", - цитирует пресс-слуба Владимирова.

Проект поправок в краевое законодательство утвержден правительством региона. Он направлен в Думу Ставрополья для парламентского рассмотрения.