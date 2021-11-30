В аэропорту Платов в Ростове усилили меры контроля из-за нового штамма коронавируса

"С 27 ноября нами проведено усиление санитарно-карантинного контроля в аэропорту Платов в отношении лиц, прибывающих трансферными рейсами из ЮАР, Ботсваны, Гонконга, Лесото, Эсватини, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Танзании и Китая. Организовано взаимодействие с пограничной службой, авиакомпаниями. За три дня работы таких лиц из этих стран не прибывало. Вместе с тем мы готовы в аэропорту незамедлительно проводить тестирование экспресс-методом", - сказал Ковалев.

По его словам, в настоящее время на территории Ростовской области выявлено 846 мутировавших штаммов коронавируса. "Они относятся 45 - к британской линии, один - к южно-африканской и 800 - к индийской линии, так называемой "дельта". За последние 18 недель доминирует именно "дельта". Новый штамм, "омикрон", в Ростовской области, по данным противочумного института и института микробиологии, не выявлялся", - пояснил Ковалев.

Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.