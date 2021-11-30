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Пандемия COVID-19

В Вологодской области свернут 130 ковидных коек из-за снижения числа пациентов

Часть коек в Вологде отдадут для лечения пациентов с тяжелым течением ОРВИ и гриппа

ВОЛОГДА, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области уменьшат количество ковидных коек в моногоспиталях на 130 - до 1 880, в связи со снижением уровня госпитализации пациентов с ковидом. Часть коек в Вологде отдадут для лечения пациентов с тяжелым течением ОРВИ и гриппа, сообщил первый заместитель губернатора - председатель правительства области Антон Кольцов.

"У нас развернуто 2 010 ковидных коек в моногоспиталях. С учетом снижения нагрузки мы в течение этой недели сворачиваем 130 коек и оставляем по 900 коек в Вологде, 900 в Череповце и 80 коек в Великом Устюге. При этом высвободившиеся 50 коек в Вологодской областной больнице задействованы для лечения "тяжелых" больных с ОРВИ и гриппом. Идет масштабное распространение ОРВИ и гриппа", - сообщил Кольцов на заседании регионального оперштаба.

По его словам, снижение уровня заболеваемости COVID-19 и уровня госпитализации пациентов с ковидом обусловлено введением нерабочих дней в начале ноября, усилением контроля за соблюдением масочного режима, введением системы QR-кодов и увеличением темпов вакцинации.

На 30 ноября в области выявили всего 90 107 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 376. Выздоровели 79 790 человек, умерли 2 577, в том числе 15 человек за сутки.

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РоссияВологодская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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