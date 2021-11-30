Мишустин: расслабляться в ситуации с ковидом нельзя, так как есть угроза нового штамма

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Стабилизация ситуации по ковиду в ряде регионов РФ - не повод расслабляться, поскольку существует угроза нового штамма. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник.

"Распространение коронавируса продолжается по всему миру. При этом эксперты предупреждают о появлении нового, пока малоизученного штамма", - подчеркнул глава кабинета министров. Он напомнил, что "РФ ограничила авиасообщение и въезд для иностранных граждан из ряда стран", поскольку "это нужно, чтобы минимизировать риск проникновения нового штамма".

"Если говорить о России, по ряду регионов мы видим стабилизацию ситуации, но в целом расслабляться нельзя, крайне важно соблюдать меры предосторожности", - указал премьер-министр.

"Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться в полном объеме", - поставил задачу Мишустин.

Премьер-министр призвал принимать меры, чтобы обезопасить людей от новых штаммов коронавируса. "Важно не только изучать новые разновидности коронавируса, но и принимать оперативные меры, чтобы не допустить их распространения, обезопасить наших людей", - сказал он.

Нужно наращивать темпы вакцинации от ковида в регионах, заявил Мишустин. На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник председатель правительства напомнил, что президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам регионов лично контролировать введение и соблюдение ограничительных мероприятий в связи с пандемией. "Сейчас это самое важное направление вашей работы, защита здоровья граждан должна быть в приоритете", - обратился Мишустин к руководителям субъектов РФ.

Он подчеркнул, что "самым надежным способом [защиты здоровья] остается вакцинация". "Продолжайте наращивать ее темпы", - поручил Мишустин.

Премьер-министр призвал убеждать людей старшего возраста в необходимости вакцинации. "Очень важно работать с людьми старшего поколения, объяснять им пользу вакцинации. Конечно, это самое важно, поскольку люди старшего поколения наиболее уязвимы", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, отметив доклады руководителей регионов о том, что зачастую люди враждебно настроены по отношению к прививочной кампании.

Попова в своем докладе сообщила, что штамм коронавируса "омикрон" в России на сегодняшний день не выявлен. По словам главы Роспотребнадзора, все вакцины от ковида в России защищают и от нового штамма. Попова также отметила, что Роспотребнадзор требует соблюдать карантин по возвращении из стран, где есть "омикрон".

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин потребовал от кабинета министров за неделю подготовить обновленный план действий в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон". Глава государства пояснил, что обновленный план действий необходим в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса, учитывая глобальный, трансграничный характер инфекции.