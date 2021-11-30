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Мурашко сообщил о снижении числа заразившихся ковидом на 13% на прошлой неделе

Число россиян, которые находятся под медицинским наблюдением из-за ковида, за неделю уменьшилось с 1,072 млн до 932 тыс.

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Количество пациентов с коронавирусом в России на прошлой неделе снизилось на 13%, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На прошлой неделе мы констатировали, что на 13% снизилось количество пациентов, наблюдающихся одновременно у медицинских работников, в амбулаторной сети и в стационарной", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Министр добавил, что число россиян, которые находятся под медицинским наблюдением из-за ковида, за неделю уменьшилось с 1,072 млн до 932 тыс.

"Сейчас количество пациентов, наблюдаемых медицинскими работниками, составляет 932 тыс., 745 тыс. пациентов находятся на амбулаторном лечении", - сказал он.

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