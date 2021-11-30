Спасатели эвакуировали более 20 детей, застрявших на дороге из-за стихии в Приморье

ТАСС, 30 ноября. Сотрудники МЧС эвакуировали 23 детей и троих взрослых, прибывших из Амурской области для участия в творческом конкурсе и застрявших на дороге из-за стихии в Приморье. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Поступило сообщение о необходимости оказания помощи группе детей, оказавшихся заложниками стихии на дороге. <…> Силами спасателей совместно с администрацией города Владивостока была произведена эвакуация 23 детей и 3 взрослых, прибывших из Амурской области для участия в творческом конкурсе", - сказано в сообщении.

Дети и сопровождающие их взрослые доставлены к месту проживания в гостиницу.

Ранее снегопад в регионе стал причиной нескольких коммунальных аварий, без отопления и горячей воды остаются около 30 домов, зафиксированы отключения света в разных районах города.