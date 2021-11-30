Власти Владивостока просят жителей не пользоваться личным транспортом из-за непогоды

ТАСС, 30 ноября. Больше полумесячной нормы осадков выпало во Владивостоке по состоянию на вечер вторника, местами из-за сильного ветра на дорогах появились сугробы до метра высотой. Местные власти обратились к жителям с рекомендацией временно не пользоваться личным транспортом.

"По состоянию на вечер во Владивостоке выпало больше полумесячной нормы осадков, снегопад продолжается. Местами высота снежного покрова достигает 25 сантиметров, из-за сильного ветра на дорогах образуются переметы высотой около метра. <…> Автомобилистов просят не рисковать и не выезжать завтра на дороги Владивостока на личном автотранспорте", - сказано в сообщении на сайте администрации города.

На улицах Владивостока сейчас работает 183 единицы снегоуборочной техники, несмотря на метель. По многим улицам техника уже не в первый раз проводит очистку, работа продолжается в круглосуточном режиме. Ночью синоптики прогнозируют сохранение сильного снега, может выпасть до 30 мм осадков. Высота снежного покрова может достигнуть 45 см.

В администрации также предупредили, что днем в городе сохранится метель.