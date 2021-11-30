Темпы вакцинации от ковида в Вологодской области выросли до 32 тыс. привитых в неделю

ВОЛОГДА, 30 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса увеличились в Вологодской области до 31-32 тысяч привитых в неделю. Это произошло после введения QR-кодов и обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, сообщил во вторник первый заместитель губернатора - председатель правительства региона Антон Кольцов.

"Как только были введены QR-коды и обязательная вакцинация отдельных групп населения, темпы вакцинации выросли в разы и дошли примерно до 30 тыс. привитых в неделю, на сегодня - до 32 тыс. привитых в неделю. Эти темпы превышают среднероссийские на 20%. И Вологодская область по темпам вакцинации занимает достойную 18-ю позицию среди всех регионов РФ. Мы реально смогли сплотиться как консолидированное общество. Темпы эти надо удерживать, других вариантов остановить распространение инфекции у нас нет", - сказал Кольцов на заседании регионального оперштаба. На конец сентября прививалось не более 6 тыс. человек в неделю, привел данные на графике Кольцов.

На сегодня первым или единственным компонентом вакцины привито 507 017 человек, это более половины взрослого населения области, план по вакцинации выполнен на 69,5%. По охвату прививками регион занимает 59-е место в РФ, хотя ранее занимал последние места, отметил вице-губернатор.

В области действуют 149 пунктов вакцинации, в распоряжении медработников имеется достаточное количество вакцины. Во вторник в область поступило 27,6 тыс. доз препарата "Спутник лайт". В соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, "Спутник лайт" используется для ревакцинации или для первичной вакцинации ранее переболевших ковидом, добавил Кольцов.

"С учетом снижения заболеваемости и уровня госпитализации, а также с учетом, что нам удалось увеличить темпы вакцинации, мы принимаем решение не расширять действие QR-кодов и не вводить дополнительные ограничительные меры. Мы сохраняем действующие ограничительные меры и требования, потому что ситуация остается напряженной", - объявил замгубернатора.

На 30 ноября в области выявили всего 90 107 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 376. Выздоровели 79 790 человек, умерли 2 577. С 6 октября в области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, завершить которую необходимо до 25 декабря. С 1 ноября повсеместно при посещении медучреждений, учреждений культуры и спорта требуется QR-код или справка о вакцинации, справка о перенесенном коронавирусе либо ПЦР-тест.