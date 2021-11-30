На Ставрополье представили исполняющего обязанности вице-премьера регионального кабмина

СТАВРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров представил назначенного накануне и. о. вице-премьера регионального кабмина Дениса Давыдова. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора.

"На внеочередном заседании правительства края губернатор Владимир Владимиров представил назначенного накануне и.о. вице-премьера регионального кабмина Дениса Давыдова", - говорится в сообщении.

Владимиров отметил, что на посту заместителя председателя правительства региона Денис Давыдов будет курировать вопросы молодежной политики, культуры, туризма.

Ранее Давыдов на протяжении семи лет являлся председателем координационного совета всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России".