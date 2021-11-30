Первые 220 жителей Северной Осетии пройдут реабилитацию после заболевания коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 ноября. /ТАСС/. Первые 220 путевок выделят жителям Северной Осетии для реабилитации в санаториях республики после заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Министерство труда и социального развития РСО - Алания до конца текущего года предоставит первые 220 путевок гражданам, которые в течение 12 дней смогут пройти лечебно-восстановительные процедуры на базе санаториев "Осетия", "Сосновая роща" и "Республиканского геронтологического центра". Путевки будут предоставляться и в следующем году в порядке очередности", - говорится в сообщении.

Реабилитация будет включать в себя медикаментозное лечение, воздействие физическими факторами, бальнео- и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом. Эти меры послужат улучшению качества жизни, сохранению работоспособности получателя реабилитационных услуг и его социальную интеграцию в общество.

Поручение организовать постковидную реабилитацию для жителей Северной Осетии ранее дал глава региона Сергей Меняйло.