Оренбуржье получит 500 млн рублей на завершение строительства инфекционной больницы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство России выделит Оренбургской области 500 млн рублей на завершение строительства областной инфекционной больницы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

Он отметил, что правительство продолжает поддерживать субъекты РФ в борьбе с коронавирусом, направляются средства на закупку препаратов для лечения заболевших, решаются вопросы с поставками кислорода.

"В регионах всегда должен быть запас лекарств и средств индивидуальной защиты, резерв коек, чтобы граждане, у которых есть показания, могли получать лечение в стационарных условиях. Оренбургской области выделено 0,5 млрд рублей на завершение строительства областной инфекционной больницы", - сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул - важно, чтобы, как и запланировано, все работы были закончены до конца года. Он попросил губернатора Оренбургской области Дениса Паслера держать этот вопрос на личном контроле. "Новые инфекционные корпуса и больницы решают задачу оказания своевременной помощи на должном уровне", - добавил председатель правительства. Мишустин также призвал Паслера "делать все необходимое, чтобы обезопасить людей от инфекции".

"Хочу еще раз обратить ваше внимание: строительство Оренбургской областной инфекционной больницы, на которое выделено федеральное финансирование, должно идти по графику. Потому что это большая проблема, когда выделяются средства, а потом мы видим, что, к сожалению, именно за региональной частью не получается обеспечить контроль. Необходимо обеспечить жителям области лечение в современных условиях. Я надеюсь, что вы возьмете это под личный контроль, и все будет доведено до логического завершения и быстро откроется", - заключил глава кабмина.

О больнице

Пресс-служба кабмина уточнила, что госпиталь рассчитан на 186 пациентов, но при чрезвычайной ситуации количество мест может быть увеличено до 284. Общая площадь больницы займет более 1,2 га земли в Оренбургском районе.

Новая больница станет современным лечебным учреждением, оснащенным необходимым оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, УЗИ, компьютерным томографом и эндоскопом. Здесь будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями. Открытие новой инфекционной больницы позволит увеличить коечный фонд в регионе и снизить нагрузку на другие медицинские учреждения, отметили в правительстве.