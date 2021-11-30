В Свердловской области за пять лет почти вдвое снизились темпы распространения ВИЧ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Темпы распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области за последние пять лет снизились с 6 тыс. новых случаев в год до 3,5 тыс., то есть почти в два раза. Об этом говорится в сообщении департамента информационной политики региона, распространенном в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом.

"При высоком диагностическом охвате жителей региона медиками фиксируется снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции. Так, еще пять лет назад выявляли не менее 6 тыс. новых случаев ежегодно, а в этом году - 3,5 [тыс.]", - говорится в сообщении.

По данным на 2021 год, минимально пораженной стала возрастная группа 15-20 лет, где за было выявлено 40 первичных случаев ВИЧ-инфекции (в 2011 году - 160 случаев), таким образом, заболеваемость в молодежной среде за 10 лет снизилась в четыре раза. Уточняется, что с начала года бесплатным тестированием охвачено более 1,2 млн человек, что составляет более четверти жителей области.

В департаменте отметили, что в регионе ко Всемирному дню борьбы со СПИДом пройдут более 200 профилактических мероприятий. В каждом муниципалитете состоятся уроки для молодежи, квесты, выставки, информационные мероприятия. Ключевым событием станет запуск выставки "Открытые" 1 декабря в "Ельцин Центре", где соберутся представители государственных учреждений, общественных организаций, а также пациенты. В городах области пройдут акции по быстрому тестированию на ВИЧ.