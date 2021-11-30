Институт Роспотребнадзора разработал методику диагностики омикрон-штамма

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал методику диагностики нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с ковидом.

"Для углубленной лабораторно-дифференциальной диагностики нашим ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с момента опубликования полногеномной последовательности был разработан диагностикум в течение нескольких дней, - сказала она. - Он позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму".

По словам Поповой, штамм "омикрон" может быть более заразным и требует немедленного и всестороннего изучения.

"Мутации, которые присущи штамму "омикрон", повышают заразность вируса, усиливают связываемость с рецепторами, потенциально усиливают проникновение вируса в клетки и влияют на увеличение инфекционности очевидно. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного всестороннего изучения", - сказала она.