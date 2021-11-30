В Думу внесли законопроект об уточнении прав прокуратуры по обработке персональных данных

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на уточнение полномочий органов прокуратуры по обработке персональных данных граждан. Текст документа размещен в думской электронной базе во вторник, поправки предлагается внести в законы "О прокуратуре РФ" и "О персональных данных".

Как отмечают авторы инициативы, документ разработан в целях "обеспечения системного и согласованного правового регулирования". Закон сейчас позволяет органам прокуратуры обрабатывать персональные данные в связи с осуществлением ими прокурорского надзора. Авторы инициативы предлагают наделить органы прокуратуры правом проводить обработку персональных данных, полученных не только в связи с осуществлением прокурорского надзора, но и при осуществлении других полномочий и функций, предусмотренных федеральными законами.

При этом устанавливается, что "обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, может осуществляться органами прокуратуры только в связи с осуществлением ими прокурорского надзора". "Вместе с тем обработка специальных категорий персональных данных производится органами прокуратуры также в рамках реализации функции по осуществлению государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, которая… не является функцией прокурорского надзора", - отмечается в пояснительной записке.

Как напоминают авторы инициативы, Генпрокуратура РФ по закону ведет единый статистический учет данных о состоянии преступности, о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре, а также проводит статистическое наблюдение на основе первичных статистических данных, предоставляемых государственными органами, "в рамках которых проводится сбор, систематизация, хранение и другие операции с персональными данными лиц, совершивших преступления и пострадавших от преступных посягательств". Органы прокуратуры по поручению президента РФ или председателя правительства РФ могут контролировать расходы лиц, занимающих госдолжности, их супругов и несовершеннолетних детей, для чего необходимо истребовать все необходимые сведения об их имуществе, источниках полученных средств, а также разрешается направлять запросы в уполномоченные органы и иностранные банки о предоставлении дополнительной информации.

"Указанные полномочия и функции являются самостоятельными направлениями деятельности прокуратуры, отличными от функции прокурорского надзора", - отмечают авторы инициативы.