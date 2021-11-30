Генсек ООН призвал страны поддержать стратегию ВОЗ для выхода из пандемии

ООН, 30 ноября. /ТАСС/. Все страны должны поддержать стратегию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинации населения, чтобы мировое сообщество смогло выйти из пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в видеоформате на конференции глав МИД "Группы 77" и Китая.

"Сейчас идет второй год пандемии коронавируса. Несмотря на разработку эффективных вакцин в рекордное время, в 2021 году умерло больше людей, чем в прошлом году, - сказал он. - Пандемия продолжает сеять хаос в развитых и развивающихся странах". "Единственным путем выйти из глобальной пандемии, из этой аморальной и несправедливой ситуации, является глобальный план вакцинации, - продолжил Гутерриш. - Вся система ООН поддерживает стратегию ВОЗ по пандемии, заключающуюся в том, чтобы 40% населения в мире были вакцинированы к концу года и 70% - к середине 2022 года. Каждый должен иметь доступ к вакцинам, тестированию и лечению [от COVID-19]".

Генсек ООН призвал все страны поддержать стратегию ВОЗ. "Неравенство в области вакцин и недостаток солидарности усугубляют неравенство в других сферах между странами и регионами, между богатыми и бедными, между глобальным Севером и глобальным Югом".

По его словам, в этом году рост мировой экономики составит 5,9%. "Однако темп восстановления крайне неравномерный. Развитые страны инвестируют 28% своего ВВП в восстановление, тогда как страны со средним доходом инвестируют 6,5%, а наименее развитые - лишь 1,8%", - обратил внимание Гутерриш. Он призвал обеспечить ликвидность экономик развивающихся стран, чтобы они смогли инвестировать в устойчивое восстановление.

Кроме того, генсек ООН подчеркнул важность эффективного облегчения долгового бремени данной группы стран. "Нам нужна финансовая система, которая бы действительно работала для всех стран, что поможет им создать устойчивость и инвестировать в своих граждан", - сказал Гутерриш.