{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Контроль качества первых партий "Спутника М" могут завершить за 15-18 дней

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Контроль качества первых партий вакцины от ковида для подростков "Спутник М" может завершиться в течение 15-18 дней, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня произведены первые серии, и они поступили для контроля в государственные лаборатории. Мы ожидаем, что в течение 15-18 дней этот контроль будет завершен, и далее вакцина начнет поступать в гражданский оборот", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Мурашко сообщил о завершении поставок внутривенного препарата для пациентов с ковидом
Читать полностью