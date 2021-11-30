Контроль качества первых партий "Спутника М" могут завершить за 15-18 дней

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Контроль качества первых партий вакцины от ковида для подростков "Спутник М" может завершиться в течение 15-18 дней, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня произведены первые серии, и они поступили для контроля в государственные лаборатории. Мы ожидаем, что в течение 15-18 дней этот контроль будет завершен, и далее вакцина начнет поступать в гражданский оборот", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.