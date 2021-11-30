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Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости гриппом среди подростков

По словам главы ведомства Анны Поповой, это еще один риск, который ждет людей, собирающихся путешествовать за рубежом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости гриппом в России среди подростков. Об этом сообщила во вторник глава ведомства Анна Попова.

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"К сожалению, сезон гриппа неминуемо приближается, у нас растет удельный вес привитых граждан, уже достигает почти 37% от совокупного населения. Но мы видим и рост вспышечной заболеваемости среди подростков. Это еще один риск, который ждет людей, которые собираются путешествовать за рубежом. Подъем наблюдается везде, не только в РФ", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

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