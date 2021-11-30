Участники Летней школы на Соловках разработали онлайн-навигатор по архипелагу

АРХАНГЕЛЬСК, 30 ноября. /ТАСС/. Студенты Северного (Арктического) федерального университета (САФУ), участники летней соловецкой школы, которая проходила на островах в августе 2021 года, разработали онлайн-навигатор по туристическим маршрутам архипелага, рассказала во вторник ТАСС руководитель школы, заместитель директора интеллектуального центра - научной библиотеки САФУ Светлана Тюкина.

"На Соловках участники летней школы собрали информацию и сейчас они разработали онлайн-навигатор по трем маршрутам на архипелаге: на дамбу, Секирную гору и мыс Печак. Это наиболее популярные маршруты, но там достаточно запутанные пути, надо знать, где куда сворачивать. Ребята наложили дополнительный слой на гугл-карты, он бесплатный, в открытом доступе, его можно скачать", - рассказала Тюкина.

Как отметила руководитель проекта, туристы часто сталкиваются на Соловках с проблемой навигации - территория большая, объектов много и найти их порой сложно. Сначала ребята планировали создать указатели и таблички на самых популярных тропах, но решили, что онлайн-навигатор будет более эффективен. QR-код с ссылкой на сервис участники предоставят в местные точки велопроката, гостиницы, музеи, на информационные стенды.

В этом году над созданием проектов по развитию территории Соловков работали пять научно-образовательных мастерских. Экологи провели мониторинг состояния водоемов. Студенты отметили, что по сравнению с 2019 годом увеличилось количество общего фосфора, что можно связать со сбросами хозяйственно-бытовых вод. Также в этом году в пресных водоемах увеличилось количество общего азота. Исследователи связывают это с теплым летом, что было благоприятно для развития водорослей и цианобактерий, и малым количеством осадков. "Группа экологов сделала даже больше, чем планировала, - отметила Тюкина. - Они еще и создали игру по биотехнологиям и промыслам".

Игры про Соловки

Главная цель игры - образовательная. Акцент сделан на ремесла и промыслы, исторические факты о них и технологические особенности, уникальные для поморского Севера и Соловков. "Это и добыча и переработка водорослей, и переработка ягод, сыроварение, - добавила собеседница агентства. - Кожевенный и гончарный промыслы. Ребята консультировались с большим количеством экспертов, чтобы создать максимально полную картину".

Участники историко-педагогической мастерской подготовили три настольные игры. Каждая из них рассчитана на 40-60 минут, поэтому легко может стать частью учебного процесса в школе. "Рождение Соловков" посвящена процессу создания первых поселений на архипелаге. Она знакомит с географией, природным разнообразием и историей освоения островов.

Игра "Отряд Соловецкий" - об учебном отряде Северного флота на Соловецких островах в годы Великой Отечественной войны. Участники игры становятся курсантами одной из шести школ, готовящей специалистов для Северного флота. В ходе игры происходит знакомство со значимыми личностями этого периода истории. "Патриарх" - игра о значимых для истории русской православной церкви событиях XVI-XVIII веков и представлении ключевых лиц исторических политических и религиозных деятелей того времени.

Свою игру сделали студенты инженерно-педагогической мастерской. Она посвящена старинным словам, которыми обозначались различные технические термины. Участники музыкальной мастерской создали интерактивную карту с подкастами и базой звуков острова. На ней красными точками обозначены отделения СЛОНа (Соловецкой тюрьмы особого назначения), оранжевыми подкасты. Интерактивная карта будет пополняться материалами и новыми выпусками подкаста.

Об архипелаге

Соловецкий архипелаг - популярное место среди туристов. На Соловецких островах с первой половины XV века существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, один из самых известных монастырских комплексов России. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. В год сюда приезжает до 20 тыс. туристов и около 8 тыс. паломников, основной турпоток приходится на летнее время.