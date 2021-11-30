Мурашко сообщил о завершении поставок внутривенного препарата для пациентов с ковидом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Поставки внутривенного препарата для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией планируется завершить до конца дня, заявил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"И еще очень важное на этой неделе - сегодня мы завершаем поставку централизованную лекарственных препаратов для инфузионного введения противовирусной терапии <...> Все регионы сегодня до конца дня этот препарат получат, все контролируется по каждому субъекту в формате личного контроля", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Ранее Мурашко пояснял, что данный препарат очень важно применять на ранних сроках заболевания, именно поэтому гражданам следует обращаться за помощью в медучреждения как можно раньше.