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Пандемия COVID-19

Мурашко сообщил о завершении поставок внутривенного препарата для пациентов с ковидом

Все регионы получат лекарство, заверил глава Минздрава

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Поставки внутривенного препарата для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией планируется завершить до конца дня, заявил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"И еще очень важное на этой неделе - сегодня мы завершаем поставку централизованную лекарственных препаратов для инфузионного введения противовирусной терапии <...> Все регионы сегодня до конца дня этот препарат получат, все контролируется по каждому субъекту в формате личного контроля", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Ранее Мурашко пояснял, что данный препарат очень важно применять на ранних сроках заболевания, именно поэтому гражданам следует обращаться за помощью в медучреждения как можно раньше.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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