Эксперт заявил, что омикрон-штамм может на 10-15% снизить эффективность вакцин

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Эффективность используемых против коронавирусной инфекции вакцин может снизиться на 10-15 % из-за мутаций в S-белке омикрон-штамма, но и этой защиты будет достаточно для предотвращения тяжелой формы течения болезни. Такое мнение ТАСС во вторник высказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов.

"Скорее всего, снижение эффективности [существующих вакцин против омикрон-штамма] будет на уровне 10-15 % по сравнению с уханьским штаммом, но и этого будет достаточно для того, чтобы вакцина защищала, как минимум, от тяжелых форм заболевания. Но важно помнить, что существующие вакцины не защищают на 100% даже от исходного штамма, против которого они создавались. Они снижают шансы заболеть и еще больше снижают шансы умереть, поэтому вакцинированные должны продолжать соблюдать профилактические меры", - сказал Ризванов ТАСС.

Исследователь уточнил, что у нового штамма выявлено большое количество мутаций в S-белке - шиповидном белке на поверхности коронавируса. Именно он отвечает за эффективность проникновения вируса в клетку и его "узнавание" рецепторами на ее поверхности.

"Эти мутации приводят к тому, что антитела, которые выработались в ответ на предыдущую инфекцию или на вакцинацию, хуже "узнают" новый S-белок, а значит и хуже защищают от инфекции. Но в то же время говорить о том, что вакцины станут неэффективными, не приходится. У белка есть как вариабельные участки, где происходят мутации, так и консервативные - те участки, которые не изменяются. <…> Соответственно, как бы вирус ни мутировал, вакцины всегда, хотя бы частично, будут защищать от этого вируса", - добавил ученый.

Новые штаммы

Свойство коронавируса, как и любого другого вируса, мутировать не исключает появления новых, более опасных, вариантов SARS-CoV-2, считает российский исследователь.

"Фактором риска являются пациенты с пониженным иммунитетом и хроническими заболеваниями, в том числе - онкобольные. Так как иммунитет снижен, у таких людей вирус может долгое время находится в организме. Следовательно, у коронавируса больше времени на то, чтобы адаптироваться и выжить за счет мутации", - уточнил Ризванов.

Ученый также отметил, что вторым фактором, усиливающим вероятность появления новых штаммов, выступают низкие темпы вакцинации.

"Когда вакцинированные и невакцинированные люди контактируют, невакцинированные, которые подвержены инфекции больше, заболевают и распространяют его вокруг - то есть вирус пытается выжить за счет заражения максимально возможного числа людей. Если заражаются люди вакцинированные, то вирус занимается тем, что пытается "взломать" иммунитет хозяина. <…> Низкая доля вакцинированных в популяции ускоряет процессы мутации и адаптации вируса к иммунитету", - заключил он.