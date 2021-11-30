ВДНХ подготовила инклюзивную программу к Международному дню инвалидов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Инклюзивные занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также экскурсии для посетителей с нарушением слуха пройдут на ВДНХ в рамках Международного дня инвалидов 2 и 3 декабря. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе выставки.

"2 и 3 декабря на ВДНХ состоятся онлайн- и офлайн-активности к Международному дню инвалидов. Гости выставки могут бесплатно посетить инклюзивные занятия из специального цикла для детей дошкольного и младшего школьного возраста, экскурсии для посетителей с нарушением слуха и для маломобильных посетителей. Участие бесплатное, по регистрации. Также в социальных сетях ВДНХ и центра "Космонавтика и авиация" будет доступна обзорная экскурсия по павильону "Космос" с переводом на жестовый язык", - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Так, 2 декабря в 15:00 Центр славянской письменности "Слово" открывает новый цикл инклюзивных занятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Путешествие Буковки в центр "Слово". С плюшевый львенком Буковкой ребята совершат путешествие по Древней Руси, а 3 декабря, в День инвалидов, в центрах "Слово" и "Космонавтика и авиация" состоятся бесплатные специализированные экскурсии. В павильоне "Космос" в 16:00 начнется обзорная экскурсия для посетителей с нарушением слуха, в 17:00 - обзорная экскурсия для маломобильных посетителей. Участники узнают об истории отечественной космонавтики, в том числе о первых ракетах и полете Юрия Гагарина, запланированных миссиях на далекие планеты. Экскурсоводы расскажут, почему слово "спутник" с 1957 года известно во всем мире и какой аппарат впервые сфотографировал обратную сторону Луны.

"На территории ВДНХ предусмотрены условия для организации досуга людей с инвалидностью. Для посетителей с особенностями здоровья на Выставке действует бесплатный проезд на территорию, организованы специальные парковочные места, функционирует специальный транспорт для маломобильных граждан, оборудованы туалеты. Люди с нарушением слуха могут посетить экскурсии, сопровождающиеся сурдопереводом, а каждое третье воскресенье месяца в Театре сказок проходят инклюзивные спектакли. Незрячие и слабовидящие посетители могут ознакомиться с территорией и основными архитектурными достопримечательностями посредством изучения тактильных макетов", - отметили в пресс-службе.

Центры "Слово" и "Космонавтика и авиация" работают в режиме COVID Free. Выставочную площадку смогут посетить гости, у которых имеется действующий на дату посещения QR-код, необходимый для предъявления на входе вместе с документом, удостоверяющим личность (для лиц старше 18 лет), и дети до 14 лет в сопровождении взрослых, имеющих QR-код. Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут посещать музей без QR-кода и без сопровождения.

3 декабря 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным днем инвалидов (International Day of Disabled Persons) с целью продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов, защите их достоинства, прав и благополучия.