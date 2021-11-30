Владимирских медиков не будут лишать зарплаты после инцидента с больной ковидом

ВЛАДИМИР, 30 ноября. Сотрудников бригады скорой помощи, которые привезли тяжелую больную к зданию администрации Владимирской области после того, как женщине отказали в госпитализации, не будут увольнять и лишать выплат. Об этом со ссылкой на врио вице-губернатора Константина Баранова сообщили журналистам в пресс-службе администрации Владимирской области.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что в октябре медучреждения Владимирской области отказали в госпитализации пациентке с 80% поражением легких. Работники скорой помощи привезли ее к зданию администрации региона, после чего женщине предоставили место. После этого эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявили, что будут добиваться снятия дисциплинарного взыскания с медиков, а врио губернатора области Александр Авдеев назвал произошедшее ошибкой управления и выступил против наказания врачей.

"Есть принципиальная позиция, которая не зависит от результатов проверки: увольнения фельдшеров бригады скорой медицинской помощи ЗАТО г. Радужный не будет, все причитающиеся выплаты медики получали и получат в полном объеме. В условиях пандемии увольнение является исключительной мерой, и в данном случае она точно неприменима. В настоящее время проверяем правовую обоснованность наложения дисциплинарных взысканий", - приводятся в сообщении слова врио вице-губернатора.

Как уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области, по поручению главы региона департамент здравоохранения проводит проверку ГБУЗ ВО "Городская больница ЗАТО г. Радужный". 29 ноября и. о. директора департамента Артем Осипов выезжал в больницу для разбирательства на месте. По итогам выезда и первичного ознакомления с документами врио вице-губернатора Владимирской области Константину Баранову представлен доклад. 1 декабря врио замгубернатора запланировал встречу с руководством и коллективом Городской больницы ЗАТО г. Радужный, в т. ч. с фельдшерами скорой помощи.

По итогам выяснения всех обстоятельств будет принято управленческое решение.