Кузбасский политех за три года модернизирует инфраструктуру кампуса за 2 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 30 ноября. /ТАСС/. Кузбасский государственный технический университет (КузГТУ) с 2022 года начнет масштабную модернизацию своей инфраструктуры и получит на эти цели 2 млрд рублей из федерального бюджета по программе социально-экономического развития региона. До конца 2024 года будут модернизированы учебные корпуса, общежития, филиалы вуза и центр отдыха на горнолыжном курорте Шерегеш, сообщается на официальном сайте вуза.

"Планируется, что модернизация социальных объектов пройдет в пять этапов, по результатам которых планируется усовершенствовать учебные корпуса, общежития, центр отдыха "Политех" в Шерегеше и объекты филиалов университета. В ближайших планах - создание современных фудкортов, коворкинг зон, расширение услуг санатория-профилактория, увеличение ассортимента продукции, а также внедрение и обеспечение качества систем безопасности всего студенческого кампуса", - говорится в сообщении.

В первые два года кузбасский политех будет получать по 500 млн рублей на реализацию программы модернизации своего кампуса, в 2024 году - 1 млрд рублей. Работы по проектированию уже начаты.

КузГТУ является единственным вузом региона, вошедшим в программу социально-экономического развития Кузбасса. Ожидается, что модернизация университетского кампуса позволит привлечь ведущих ученых и специалистов мирового уровня, чтобы повысить уровень подготовки инженерных кадров. Возросший престиж вуза также позволит увеличить и число студентов, в том числе иностранных, примерно на 30%.

Кузбасский государственный технической университет является опорным вузом для промышленности региона, занимается подготовкой кадров для ее ключевых отраслей и ведет разработку технологий безопасной добычи полезных ископаемых. Кампус КузГТУ в Кемерове объединяет 9 учебных корпусов, а также 3 общежития для иногородних студентов, где проживают около 2,7 тыс. человек.