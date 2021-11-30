Отделяющиеся части "Союза-2.1б" обнаружены в районе падения в Коми

СЫКТЫВКАР, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Минприроды Коми и космодрома Плесецк обследовали территорию Республики Коми после пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б", отделяющиеся части ракеты обнаружены и будут эвакуированы. Негативного воздействия на природу нет, ущерба жилым и производственным объектам не выявлено, сообщила пресс-служба Минприроды Коми.

25 ноября с космодрома Плесецк в Архангельской области был произведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б". На расчетную орбиту был выведен космический аппарат в интересах Минобороны России. Старт прошел в штатном режиме.

"Отделяющиеся части ракеты-носителя "Союз-2.1б" обнаружены. Районы падения больше не опасны <…>. После старта сотрудники министерства совместно с представителями космодрома Плесецк провели послепусковые обследования территории района падения. Отделяющиеся части РН "Союз-2.1б" обнаружены, их эвакуацию в рамках реализации договора с Министерством обороны РФ будет осуществлять АО "ВПК "НПО Машиностроение". В ходе облета негативного воздействия на окружающую среду не выявлено, ущерба жилым и производственным зданиям и сооружениям также не обнаружено", - говорится в сообщении.

До этого Минприроды Коми объявило районы падения отделяющихся частей ракеты временно опасными на 25 и 26 ноября. Это районы "Вашка" (Удорский район Коми) и "Железнодорожный" (Княжпогостский и Корткеросский районы).