В Севастополе режим готовности в связи с пандемией продлен до конца января

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности в городе из-за ситуации с пандемией коронавируса до 31 января. Это следует из опубликованного указа губернатора на портале городского правительства.

Согласно документу, действовавший до 1 декабря режим готовности в продлен еще на два месяца.

В Севастополе действуют обязательный масочный режим в общественном транспорте и помещениях, требования о социальной дистанции, рекомендации по самоизоляции для групп риска, а также требования, касающиеся вакцинации сотрудников предприятий, взаимодействующих с большим количеством людей.

В последнее в городе наблюдается снижение уровня заболеваемости ковидом. Темпы прироста заболеваемости уменьшились за минувшую неделю более чем на 20%.