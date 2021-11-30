Жители Кировской области в 2021 году жаловались на загрязнение воздуха в три раза чаще

КИРОВ, 30 ноября. /ТАСС/. Жители Кировской области в 2021 году в три раза чаще жаловались в контролирующие органы на загрязнение воздуха, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Жители юго-западного района Кирова регулярно жалуются на неприятные запахи, которые появляются преимущественно в вечернее и ночное время. Также жители микрорайона "Озерки" периодически ощущают задымление и едкий запах. В регионе создана рабочая группа по качеству воздуха, в состав которой вошли представители надзорных органов, общественных и научных организаций, а также жители города.

"В 2021 году отмечается трехкратное увеличение количества обращений по вопросам загрязнения атмосферного воздуха в контролирующие органы: в 2020 году - 308, в истекшем периоде 2021 года - 906. Количество обращений в органы прокуратуры по рассматриваемому вопросу также увеличилось: в 2020 году - 47, в истекшем периоде 2021 года - 58. Наибольшее количество обращений поступило от жителей Кирова", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, состояние воздуха в регионе в целом оценивается как стабильное. Объем выбросов загрязняющих веществ ежегодно составляет порядка 85,1 тыс. тонн, по этому показателю регион занимает 41 место среди субъектов Российской Федерации. В общем объеме выбросов 52,43 % составляют выбросы автотранспорта.

Среди основных нарушений, выявленных прокуратурой - непостановка на учет объектов негативного воздействия на окружающую среду, отсутствие у природопользователей необходимой документации. Всего в сфере охраны атмосферного воздуха в 2021 году прокуратура выявила 357 нарушений законов, к дисциплинарной ответственности привлечено 100 должностных лиц, к административной - 28 виновных лиц.