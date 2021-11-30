В Петербурге представили книгу, посвященную президенту СПбГУ Людмиле Вербицкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Презентация книги "Людмила Вербицкая - попечитель русского языка. Универсанты, соратники, друзья", посвященной выдающемуся российскому лингвисту, многолетнему ректору и президенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) прошла во вторник в Мариинском дворце.

Издание представила автор проекта, президент культурного фонда "Знаменитые универсанты СПбГУ" Нинэль Олесич. Она отметила, что в создании книги приняли участие 93 автора. "Все пишут по-разному: одни вспоминают, как были за чашкой чая у Людмилы Алексеевны, другие вспоминают заграничные поездки, третьи вспоминают ее зарубежную деятельность и ее руководство организацией "Русский мир", - рассказала она.

Олесич отметила, что Вербицкая как ученый вела "борьбу за русский язык" и привела ее цитату: "Сохранить русский язык - значит сохранить безопасность России". "Кроме того, она еще говорила о том, что сохранение русского языка - это сохранение нашей культуры, это сохранение нашей духовности", - добавила глава фонда. Она напомнила об инициированном Вербицкой проекте "Давайте говорить как петербуржцы": с 2011 по 2018 год плакаты, помогающие говорить грамотно, размещались в вагонах петербургского метро.

От имени председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского и депутатов участников мероприятия приветствовала заместитель главы петербургского парламента Марина Шишкина. Она отметила, что презентация проходит в том здании, где Людмила Алексеевна стала Почетным гражданином Санкт-Петербурга, и сегодня ее портрет находится в галерее Почетных граждан.

Единство разных голосов

В числе авторов книги - универсанты, представители культуры, политики, бизнеса, родные, друзья, соратники из ближнего и дальнего зарубежья. Президент Владимир Путин как выпускник Санкт-Петербургского государственного университета написал обращение к читателям-универсантам, посвященное Людмиле Алексеевне. В книге использованы не известные ранее материалы университета, а также документы и фотографии из личных архивов семьи Вербицкой и авторов издания.

"В этой книге звучат совершенно разные голоса. <…> На первый взгляд, они несвязанные и не зависимые друг от друга. Но в конечном итоге образуется единое целое, и эта полифония, конечно, отражает и мамину жизнь, и множество сложных ситуаций в ее жизни, и ее работу за эти годы. Я вот что хочу подчеркнуть: эти голоса абсолютно равноправные. <…> Это очень важно", - отметила дочь Вербицкой Елена Краснова. Своими воспоминаниями о Людмиле Алексеевне также поделилась на встрече ее сестра Наталья Бубнова.

В день памяти Людмилы Вербицкой (24 ноября), СПбГУ разместил в открытом доступе сборник плакатов проекта "Давайте говорить как петербуржцы". В издании раскрывается значение более 500 современных и практически вышедших из употребления, а также сходных по звучанию слов, в употреблении которых часто допускаются ошибки. Также предлагаются русские синонимы для заимствованных слов. Отдельным разделом в книге представлены правила склонения числительных и плакаты с более чем сотней слов, ударение в которых часто ставится неверно, отмечали в пресс-службе университета.

О Вербицкой

Людмила Вербицкая (1936-2019), филолог по образованию, возглавила СПбГУ в 1994 году, став первой женщиной-ректором. В 2008 году она была избрана на должность президента университета. Вербицкая входила в Совет при президенте РФ по русскому языку, возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), на протяжении многих лет была вице-президентом Комиссии ЮНЕСКО по вопросам образования женщин. Она выступила автором более 300 научных работ, в 2006 году ей было присвоено звание Почетного гражданина Санкт-Петербурга.