В Калмыкии с 1 декабря вводится карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ

ЭЛИСТА, 30 ноября. /ТАСС/. Все массовые мероприятия до особого распоряжения запрещаются в Калмыкии с 1 декабря в связи со вспышкой заболевания гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Постановление об ограничительных мероприятиях во вторник подписал главный государственный санитарный врач по республике Джангар Санджиев.

"Запретить проведение всех массовых, в том числе спортивных и культурных мероприятий, в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Республике Калмыкия с 1 декабря до особого распоряжения. <…> Приостановить учебно-воспитательный процесс в образовательных организациях дошкольного и дополнительного образования с 1 декабря до отмены ограничительных мероприятий (карантина)", - говорится в документе. В нем уточняется, что занятия в школах и ссузах на время карантина будут проходить в дистанционном или удаленном режиме.

Основанием для объявления карантина в Калмыкии, как отмечается в постановлении, стало "резкое ухудшение эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ". По итогам 48-й календарной недели (22-28 ноября) превышение эпидпорога отмечается по всем возрастным группам в республике. Всего в Калмыкии за это время зарегистрировано 5 328 случаев ОРВИ, темп прироста в сравнении с предыдущей неделей составил 351,5%.

Наибольшее превышение заболеваемости среди детей отмечено в Элисте в возрастной группе 7-14 лет, при этом в Элисте - в 13,2 раза, по Калмыкии - в 10,5 раза в сравнении с предыдущей неделей. Превышение заболеваемости в сравнении с 47-й неделей отмечается в 10 из 13 районов республики. По результатам лабораторного исследования заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов гриппа A(H3N2).

Ранее сообщалось, что с 26 ноября карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ был введен в Элисте и Целинном районе Калмыкии.