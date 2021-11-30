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Пандемия COVID-19

Минздрав Польши впервые привел данные о смертности среди привитых от ковида пациентов

Среди 526 больных, умерших за минувшие сутки, 140 были вакцинированы, а 386 не делали прививок

ВАРШАВА, 30 ноября. /ТАСС/. Польский Минздрав во вторник впервые привел статистические данные о летальности среди пациентов, вакцинированных от COVID-19.

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В обнародованном коммюнике сообщается, что среди 526 больных, умерших за минувшие сутки, 140 человек были вакцинированы от коронавируса, а 386 не делали никаких прививок.

Минздрав отмечает при этом, что у 109 умерших вакцинированных пациентов, были тяжелые сопутствующие заболевания. Их средний возраст составил 65 лет.

Ранее данные о летальности среди получивших прививки граждан польский Минздрав не сообщал. В коммюнике также нет информации о том, какими вакцинами прививались умершие пациенты.

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ПольшаПандемия COVID-19
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