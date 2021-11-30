Минздрав Польши впервые привел данные о смертности среди привитых от ковида пациентов

ВАРШАВА, 30 ноября. /ТАСС/. Польский Минздрав во вторник впервые привел статистические данные о летальности среди пациентов, вакцинированных от COVID-19.

В обнародованном коммюнике сообщается, что среди 526 больных, умерших за минувшие сутки, 140 человек были вакцинированы от коронавируса, а 386 не делали никаких прививок.

Минздрав отмечает при этом, что у 109 умерших вакцинированных пациентов, были тяжелые сопутствующие заболевания. Их средний возраст составил 65 лет.

Ранее данные о летальности среди получивших прививки граждан польский Минздрав не сообщал. В коммюнике также нет информации о том, какими вакцинами прививались умершие пациенты.