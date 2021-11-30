Тиктокеры смогут принять участие в XXVII конкурсе журналистов Петербурга "Золотое перо"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. XXVII профессиональный конкурс журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Золотое перо" расширяет границы, подать заявки на участие в одной из номинаций смогут блогеры и пользователи платформы "ТикТок". Об этом ТАСС сообщил председатель наблюдательного совета конкурса "Золотое перо", председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Радин.

"Что касается платформы "ТикТок", я не вижу никаких преград для участия в конкурсе. Если это качественная журналистская работа, выполненная журналистом живущим или аккредитованным в Санкт-Петербурге, я не вижу никаких ограничений", - сказал он.

Радин добавил, что в этот раз немного был переработан состав номинаций, к привычным добавились "Гражданское общество" и "Спорт". Всего в конкурсе будет представлено десять номинаций: "Гран-при -Журналист года", "За вклад в развитие журналистики", "Политика", "Расследование", "Гражданское общество", "Экономика", "Культура", "Спорт", "Фото", "Журналистский проект года". В каждой из них рассмотрят от двух до четырех работ, отправлять заявки на участие могу журналисты, которые живут или работают Санкт-Петербурге. При выборе конкурсантов в первую очередь будет рассматриваться профессионализм выполненной работы, новизна темы и интересная подача. Призовой фонд "Золотого пера" в грядущем году будет увеличен, на прошлой премии он составлял полмиллиона рублей. Прием заявок начнется с 1 февраля и завершится 31 марта, награждение победителей планируют провести в апреле 2022 года.

О конкурсе "Золотое перо"

Профессиональный конкурс журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Золотое перо" проводится ежегодно с 1994 года. Его цель - выявление журналистов и творческих коллективов, добившихся своей деятельностью наибольшего уважения и признания по итогам года. Журналисты города и области, штатные и внештатные авторы, редакции и творческие коллективы могут выдвигать на конкурс материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных, общенациональных и иностранных СМИ.

В 27-й свой год "Золотое перо" вступает с обновленным составом учредителей. К Союзу журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Санкт-Петербургской лиге журналистов присоединились Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России, Ассоциация средств массовой информации Северо-Запада, АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки" (Дом журналиста).