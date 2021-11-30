Десять проектов победили во всероссийском конкурсе среди городов трудовой доблести

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Итоги всероссийского конкурса проектов городов, носящих почетное звание "Город трудовой доблести", подвели во вторник в Общественной палате (ОП) РФ. Победителями стали десять образовательных, туристических и культурных проектов, которые уже реализуются на территории этих городов и позволяют привлечь внимание к подвигу тружеников тыла, которые внесли вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.

"В этом году впервые при поддержке Российского исторического общества, фонда "История Отечества" был запущен проект по развитию образовательных и туристических продуктов для городов, носящих почетное звание "Город воинской доблести", и сегодня здесь, в этом зале, мы будем "финалить" этот проект", - сказал заместитель директора по научной и методической деятельности АНО Агентство социальных технологий и коммуникаций Борис Головин.

Среди победителей - проекты "Помним своего солдата" и "Тюмень тыловая" из Тюмени, "Специальная полоса "Город трудовой доблести" из города Коломна Московской области, "Дневник рыбинского школьника" из города Рыбинск Ярославской области, "Шагая по улицам старой Самары", интеллектуальная квест-игра "Чебоксары: Невидимый фронт", экспозиционный комплекс "Город трудовой доблести" в Ярославле, фотовыставка "Барнаул - Город трудовой доблести", международная комплексная комбинированная экспедиция "Трудовая доблесть России. Резервы человечества" из Москвы и электронный онлайн-календарь "Красноярск. Во имя Победы. 1941 1945".

Первое место в номинации "Во всех аккаунтах" занял проект "Специальная полоса "Город трудовой доблести". В номинации "Молодежный формат" победил проект "Шагая по улицам старой Самары". Первое место в номинации "Город как бренд" получил проект "Тюмень тыловая". Победителем в номинации "Технологии будущего" стал проект "Электронный онлайн-календарь "Красноярск. Во имя Победы. 1941-1945". В номинации "Объединяя лучшее" первое место получил проект "Международная комплексная комбинированная экспедиция "Трудовая доблесть России. Резервы человечества".

О проектах

Основной целью проекта "Шагая по улицам старой Самары" является разработка и проведение волонтерами восьми экскурсионных маршрутов по городу трудовой доблести, сообщила руководитель проекта, директор школы № 53 города Самара Елена Калмыкова. Предполагается, что экскурсии будут проводиться в двух форматах - автобусном, в рамках которого участники получат готовую карту с маршрутом, совершат перемещения от станции к станции, параллельно выполняя интерактивные задания, и пешем - за пройденное расстояние участники будут получать дополнительные баллы, таким образом экскурсия приобретет форму квест-игры. "В этом учебном году мы планируем, что это будут школы города Самары. Сегодня у нас уже есть договоренность с пятью школами, которые примут участие, у нас есть штаб - 20 детей, которые входят в направление "лидерство" городской лиги волонтеров, который сейчас занимается разработками туристических маршрутов", - добавила она.

По словам корреспондента сетевого издания "Тюменский образовательный канал" Диляры Шайхутдиновой, проект "Тюмень тыловая" предполагает создание цикла документальных фильмов, которые рассказывают о вкладе жителей города в приближение победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется с мая 2021 года до мая 2022 года. Первая серия фильма посвящена эвакуации стратегически важных промышленных производств из центральной части страны в Сибирь. Вторая серия рассказывает о работе госпиталей, в которых проходили лечение получившие ранения бойцы.

Еще один проект-победитель - "Международная комплексная комбинированная экспедиция "Трудовая доблесть России. Резервы человечества" - был создан в рамках кругосветного автоэкспопробега "Вместе - Презентация России", проходящего в 2021-2024 гг., отметил руководитель экспедиции, председатель управления межрегиональной общественной организации фотохудожников "Морской Арт Клуб" Анатолий Васильев. Проект посвящен объединению городов трудовой доблести в едином маршруте, который состоит из семи этапов - космический, основной, подмосковный, северный, южный, дальневосточный и арктический. В ходе экспедиции будут охвачены 150 городов, общая протяженность маршрутов всех этапов составит 50 тыс. км.

Всероссийский конкурс образовательных, туристических и культурных проектов городов, носящих почетное звание РФ "Город трудовой доблести", был объявлен в июне этого года в городе Севастополь на всероссийской историко-стратегической сессии "И тыл был фронтом". Цель конкурса - создание условий для кооперации городов, носящих звание "Город трудовой доблести", в разработке образовательных и туристических продуктов, направленных на патриотическое воспитание молодого поколения на основе героических поступков тружеников тыла.

О городах трудовой доблести

"Город трудовой доблести" - почетное звание Российской Федерации. Согласно указу президента России Владимира Путина, оно присваивается городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".