В Петербурге планируют привлечь старшеклассников к участию в "Школе волонтеров наследия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Организаторы "Школы волонтеров наследия" в Санкт-Петербурге планируют в 2022 году привлечь школьников старших классов к участию в этом просветительском проекте. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта в городе, заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов.

"Мы будем, конечно, продолжать "Школу волонтеров", - сказал Иванов, напомнив, что в этом году Петербург стал одним из 20 субъектов РФ - участников этого общефедерального проекта. - Единственное, я думаю, что нам нужно выходить на более молодое поколение. Хотя у нас "омоложение" происходит: если сначала это был своего рода досуговый клуб, [куда] 60+ записывались в основном, то сейчас уже [в возрасте] 30-40 лет люди идут, и это очень хорошо. Но я бы хотел, чтобы это вообще в школы ушло, потому что чем раньше эта "прививка от вандализма" будет делаться, тем лучше. Я думаю, мы попробуем в следующем году организовать "Школу волонтеров" среди старшеклассников".

Кроме того, по его словам, в планах - расширить саму обучающую программу. "Будем углублять и более разнообразным делать курс", - отметил собеседник агентства. "У нас сложилась хорошая команда партнеров: реставрационные колледжи, Союз реставраторов. КГИОП помогает в этом проекте. Поэтому обязательно будем продолжать", - добавил Иванов.

В Санкт-Петербурге "Школа волонтеров" этого года завершила работу на прошлой неделе. Обучение прошли 125 добровольцев, из них по основной программе - 100 человек, по специальной - 25 человек. Слушателей познакомили, в том числе, с азами реставрационного дела, для них провели теоретические и практические знания по направлениям "Камень", "Металл", и "Дерево". Лекции и занятия вели практикующие реставраторы, архитекторы и эксперты в сферах консервации и реставрации памятников архитектурного наследия, в том числе, тесно связанные с общественной деятельностью и организацией волонтерского движения. В дальнейшем выпускники смогут принимать участие в волонтерских проектах ВООПИиК как на территории Петербурга, так и в других регионах.

Петербургская "Школа волонтеров наследия" действует с 2018 года. Ее программу в городе реализует региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры при участии КГИОП, Союза реставраторов Санкт-Петербурга, Реставрационного колледжа "Кировский" и одной из реставрационных компаний.

"Школа волонтеров наследия" - один из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества, реализуемых в рамках национального проекта "Культура". Организатором Школы является Министерство культуры РФ, "Роскультпроект". Реализует проект Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Его целями являются привлечение граждан к участию в волонтерских проектах, а также популяризация волонтерского движения в сфере сохранения культурного наследия.